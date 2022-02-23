Минобороны Армении опровергает сообщения об обстреле азербайджанских позиций

По утверждению азербайджанской стороны, инцидент произошел в 3:55.
«Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС Республики Армения открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.
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