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Минобороны Армении опровергает сообщения об обстреле азербайджанских позиций

Министерство обороны Армении опровергает сообщение Баку о ночном обстреле из огнестрельного оружия позиций ВС Азербайджана в населенном пункте Зяйлик Кельбаджарского района.

По утверждению азербайджанской стороны, инцидент произошел в 3:55.

«Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС Республики Армения открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

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