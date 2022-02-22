КРОУ предложила повысить тариф на газ на 4,1%

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении после изучения заявки компании «Газпром Армения» о повышении тарифов представила собственные расчеты. Государственный орган предлагает повысить тариф на газ в среднем на 4,1%.

«Газпром Армения» подала заявку о повышении тарифа примерно на 6%.

Месяц назад российская компания обратилась в регулирующую комиссию с заявкой об установке с 1 апреля единого тарифа на газ в размере 135,6 драма. Это предполагало резкое повышение цены на газ, особенно для необеспеченных слоев населения и хозяйствующих субъектов.

Вчера КРОУ опубликовала справку об изучении этой заявки и представила собственные предложения. По мнению регулирующей комиссии, тариф на голубое топливо для необеспеченных слоев населения должен остаться прежним – 100 драмов, для рядовых потребителей, нынешний тариф для которых составляет 139 драмов, комиссия предлагает повысить тариф на 4,7 драма, в результате тариф составит 143,7 драма за кубометр. Для абонентов, потребляющих более 10 тысяч кубометров газа в месяц, то есть для бизнеса, КРОУ предусматривает повышение тарифа на 4%, то есть за 1000 кубометров голубого топлива - 277,71 доллара вместо нынешних 266,71 доллара.

Для работающих в аграрном секторе тепличных хозяйств комиссия предусматривает более низкий рост тарифа, чем предложенный компанией «Газпром Армения» - около 4,5%. Российская компания предложила единый тариф, в этом случае цена на газ для них увеличилась бы более чем на 20%.

В последние месяцы экономисты, защитники прав потребителей и представители бизнеса сигнализируют, что подорожание газа может еще больше обострить социальную ситуацию в Армении. Прошлый год Армения завершила с беспрецедентной инфляцией по сравнению с прошлым десятилетием, составившей почти 8%. 2022 год начался с повышения коммунальных платежей. Сначала подорожала вода, затем - электричество, а через два месяца, по сути, подорожает и газ.

Эксперт Института Кавказа, экономист Грант Микаелян прогнозирует, что подорожание коммунальных услуг приведет к росту себестоимости товаров, но это влияние не будет резким.

«Подорожание газа, безусловно, будет способствовать росту цен, но само по себе не приведет к немедленному росту цен по всей цепочке, потому что в этих ценах оно составляет малую часть, но тем не менее, эта малая часть есть, и ее влияние будет иметь место», - сказал он.

В Комиссии по регулированию общественных услуг сегодня отказались давать комментарии. На завтра созвано рабочее обсуждение по вопросу тарифов на газ. Окончательное решение по тарифам будет принято ровно через неделю, 1 марта. Новые тарифы планируется ввести с 1 апреля.