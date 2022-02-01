С 1 февраля тариф на электроэнергию в Армении повышается в среднем на 4,7 драмов

Дневной и ночной тарифы, составлявшие прежде 45 и 35 драмов за кВт.ч соответственно, повышаются на 1,5-5,5 драма в зависимости от объема потребляемой электроэнергии. Для жителей, потребляющих до 200 кВт.ч в месяц, тариф повышается на 1,5 драма. Для жителей, потребляющих 201-400 кВт.ч в месяц, тариф повышается на 3,5 драма. Для тех, кто потребляет более 400 кВт.ч, тариф повышается на 5,5 драма.

Для социально незащищенных слоев населения, составляющих 11% абонентов, тарифы останутся без изменений. Дневной и ночной тарифы для социально незащищенных семей останутся на уровне 29,99 драма и 19,99 драма соответственно.

Одной из основных причин подорожания электроэнергии стало кредитное бремя в размере 270 млн долларов, взятое на модернизацию атомной электростанции, и невыполненные перед российской компанией «Газпром» обязательств. В рамках газового договора, подписанного с российской стороной в 2013 году, согласно которому «Газпрому» были переданы последние 20% акций «АрмРосгазпрома», Армения обязалась обеспечить возврат инвестиций «Газпрома» в 5-й энергоблок Разданской ТЭС и доходность, однако за эти 8 лет средства не только и не были возвращены, но и кредитное бремя увеличилось.

По итогам продлившихся два года армяно-российских переговоров была достигнута договоренность о том, что в течение 10 лет, начиная с 1 февраля 2022 года, для обеспечения стабильной деятельности станции «Раздан-5» армянская сторона будет ежегодно предоставлять компании «Газпром» средства в размере почти 32 млн долларов.

А с января этого года подорожал тариф на воду. В 2022 году тариф для социально необеспеченных абонентов остался неизменным – 180 драмов, а для остальных абонентов он повысился до 200,47 драмов.​

Через два месяца, по всей вероятности, повысится тариф на газ. Компания «Газпром Армения» предлагает повысить тариф на голубое топливо для потребителей Армении в среднем на 6%. Комиссия по регулированию общественных услуг в настоящее время рассматривает заявку российской компании.

По оценке экономистов, увеличение коммунальных расходов не может не сказаться на экономике в целом, темпы инфляции, по мнению специалистов, ускорятся.