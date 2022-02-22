Азербайджанские депутаты утверждают, что карабахский конфликт завершен, армянская сторона возражает

В начале заседания Парламентской ассамблеи Евронест, проходящего сегодня в Ереване, два азербайджанских депутата сначала поблагодарили Армению за теплый прием, после чего заявили, что привезли позитивные сигналы из Баку.

В своем выступлении азербайджанский депутат Таир Миркишили несколько раз подчеркнул, что карабахский конфликт завершен.

«Поскольку конфликт завершен, Азербайджан выразил готовность провести делимитацию и демаркацию границ с Арменией. И я рад подчеркнуть, что мы получили ряд положительных сигналов от Армении в этом отношении. Я думаю, что Минская группа также должна содействовать установлению мира между двумя странами и, конечно, заключению мирного договора», - сказал Миркишили.

Карабахский вопрос не решен. Для решения вопроса армянская сторона привлечет различные международные силы, в своем выступлении отметила глава армянской делегации Мария Карапетян.

Другой депутат правящей фракции «Гражданский договор» Арман Егоян также ответил на постоянно звучащее утверждение азербайджанских коллег о том, что конфликт завершен. «Я уже не помню, сколько раз наши азербайджанские коллеги повторили, что конфликт завершен. Наверное, они сами себя пытались в этом убедить. А конфликт нельзя считать завершенным, просто заявив об этом, не устранив причин конфликта. А причины все еще остаются, более того, я думаю, они еще больше углубились. Армяноненавистническая политика Азербайджана все больше усиливается», - сказал Егоян.

Помимо Комитета по политическим вопросам, где сегодня обсуждалась тема безопасности на Южном Кавказе, состоятся заседания и других комитетов. А вчера на закрытом заседании бюро было принято заявление о скоплении российских войск на границе с Украиной. Представитель Армении в бюро воздержался при голосовании по заявлению.

Параллельно с заседанием перед Спортивно-концертным комплексом имени Карена Демирчяна проходила многолюдная акция протеста. Граждане пришли выразить свое недовольство тем, что спустя 15 месяцев после 44-дневной войны в Ереване принимают азербайджанских депутатов.