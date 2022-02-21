Два азербайджанских депутата примут участие в заседаниях бюро и комитетов ПА Евронест в Ереване

Два депутата парламента Азербайджана примут участие в заседаниях бюро и комитетов Парламентской ассамблеи Евронест, которые состоятся завтра в Ереване. Об этом Радио Азатутюн сообщила глава армянской делегации в ПА Евронест Мария Карапетян, по информации которой делегация в составе трех человек уже находится в Ереване.

«Сегодня есть заседание бюро Парламентской ассамблеи Евронест, это заседание не транслируется, то есть всегда во всех странах и городах, когда проходит это заседание, оно не транслируется, так же как не транслируются заседания Совета нашего Национального собрания. Вокруг этого не нужно создавать дополнительное напряжение. Завтра полный рабочий день, с 9 утра и примерно до 6 вечера будут проходить заседания комитетов - заседания политического, энергетического, экономического и социального комитетов», - отметила Карапетян.

Прибывшие в Ереван азербайджанские депутаты – это Таир Миркишили и Солтан Мамедов. Их сопровождает еще один человек.

Армянская сторона предоставила прибывшей из Азербайджана делегации гарантии безопасности, это в подобных ситуациях естественная процедура, сообщила депутат от правящей партии, напомнив 2017 год, когда Баку также в рамках Евронест предоставил подобные гарантии армянским депутатам.

«Во время подобных визитов, учитывая общий контекст, стороны предоставляют гарантии безопасности прибывающим лицам. Когда госпожа Мане Тандилян и Армен Ашотян отправились в Баку в 2017 году, им были предоставлены аналогичные гарантии. Это естественно», - сказала Мария Карапетян.

Группа граждан перекрыла дорогу в аэропорт, чтобы не допустить въезд азербайджанских депутатов в Ереван

Сегодня после полудня группа граждан попыталась перекрыть дорогу, ведущую в аэропорт, заявив, что не допустят въезд азербайджанских депутатов в Ереван. После вмешательства полиции дорога была открыта.

Евронест является парламентской площадкой для сотрудничества между Европейским парламентом и шестью странами Восточного партнерства: Молдовой, Украиной, Беларусью, Арменией, Азербайджаном и Грузией. Заседания Ассамблеи проводятся на ротационной основе. На этот раз очередь Армении.

Пленарное заседание Евронест проходило в Ереване также в 2015 году, но азербайджанская делегация тогда отказалась приехать в Армению. Последний раз в рамках Евронест депутаты из Баку приезжали в Ереван в 2012 году.

В этом году заседание пройдет в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, в повестку дня входят вопросы, связанные с правами человека, демократией, экономической и энергетической безопасностью. Вопросы, содержащие конфликтную составляющую, не включены в повестку дня, уточнила глава армянской делегации в ПА Евронест.

«В то же время в парламентских ассамблеях депутаты всех стран пользуются своим правом на свободу слова и строят свои выступления по своему усмотрению. Естественно, что депутаты-члены делегации Армении затрагивают также вопросы, имеющие первостепенное значение для Армении, будь то вопросы безопасности или другие. Но я считаю важным подчеркнуть, что материал нашего разговора с миром, как бы он ни был о наших приоритеты, то есть о среде безопасности на Южном Кавказе, в то же время должен также затрагивать и другие наши повестки дня. То есть, когда весь мир говорит о постковидном восстановлении или о хорошем управлении, демократии, энергетической безопасности и других темах, очень важно, чтобы мы присутствовали и также обсуждали эти темы», - сказала Карапетян.

Сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателей Парламентской ассамблеи Евронест. Согласно сообщению МИД РА, на встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности.

В частности, Мирзоян подчеркнул необходимость возвращения армянских военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц. Глава МИД также подчеркнул недопустимость продолжающегося нарушения Азербайджаном норм международного права, невыполнения решения Международного суда ООН о промежуточных мерах. Была также подчеркнута необходимость полноценного возобновления переговорного процесса по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также встретился с вице-председателем ПА Евронест и обсудил с ним вопросы региональной безопасности.