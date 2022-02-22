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Армения

Власти Армении пока не отреагировали на признание Россией независимости самопровозглашенных донбасских республик

Пророссийские активисты на Донбассе празднуют признание независимости «ДНР» и «ЛНР» со стороны Москвы

МИД Армении пока никак не отреагировал на официальное признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса на юго-востоке Украины.

В правящей партии «Гражданский договор» также пока не отвечают на вопросы о признании президентом России Владимиром Путиным «ДНР» и «ЛНР».

Представляющая «Гражданский договор» член парламентской комиссии по внешним отношениям Мария Карапетян уклонилась от ответа на прямой вопрос о том, намерена ли Армения признавать независимость Донецка и Луганска.

«Я не буду сейчас это комментировать, потому что мне нужно подождать, пока сформируется позиция. У меня не было возможности обсудить с другими моими коллегами политические и геополитические события, произошедшие прошлой ночью», - отметила депутат.

Мария Карапетян
Мария Карапетян

Ранее сегодня признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на юго-востоке Украины приветствовал лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. В своем послании он, в частности, выразил убежденность в том, что Нагорный Карабах также заслужил международное признание в качестве суверенного государства.

Араик Арутюнян
Араик Арутюнян

В оппозиционной фракции «Айастан» армянского парламента считают, что при наличии карабахского вопроса реализация права наций на самоопределение должна быть первоочередным принципом для Армении. По мнению представителя фракции «Айастан» Арцвика Минасяна, Армения должна признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Арцвик Минасян
Арцвик Минасян

«По крайней мере, Армения не должна высказываться против этого, потому что это вытекает из наших национальных особенностей, из арцахского [карабахского – ред.] вопроса. Очевидно, что сегодня необходимо, пользуясь этой ситуацией, также продвигать вопрос признания Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], выносить его на международную повестку дня, чтобы независимость Арцаха была признана», - заявил оппозиционный депутат.

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