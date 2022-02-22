Власти Армении пока не отреагировали на признание Россией независимости самопровозглашенных донбасских республик

В правящей партии «Гражданский договор» также пока не отвечают на вопросы о признании президентом России Владимиром Путиным «ДНР» и «ЛНР».

Представляющая «Гражданский договор» член парламентской комиссии по внешним отношениям Мария Карапетян уклонилась от ответа на прямой вопрос о том, намерена ли Армения признавать независимость Донецка и Луганска.

«Я не буду сейчас это комментировать, потому что мне нужно подождать, пока сформируется позиция. У меня не было возможности обсудить с другими моими коллегами политические и геополитические события, произошедшие прошлой ночью», - отметила депутат.

Ранее сегодня признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на юго-востоке Украины приветствовал лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. В своем послании он, в частности, выразил убежденность в том, что Нагорный Карабах также заслужил международное признание в качестве суверенного государства.

В оппозиционной фракции «Айастан» армянского парламента считают, что при наличии карабахского вопроса реализация права наций на самоопределение должна быть первоочередным принципом для Армении. По мнению представителя фракции «Айастан» Арцвика Минасяна, Армения должна признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

«По крайней мере, Армения не должна высказываться против этого, потому что это вытекает из наших национальных особенностей, из арцахского [карабахского – ред.] вопроса. Очевидно, что сегодня необходимо, пользуясь этой ситуацией, также продвигать вопрос признания Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], выносить его на международную повестку дня, чтобы независимость Арцаха была признана», - заявил оппозиционный депутат.