В Нагорном Карабахе приветствуют признание Россией сепаратистских республик на юго-востоке Украины

«Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права.

Создание независимого государства и его международное признание становится императивом особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы. Республика Арцах [Нагорный Карабах – ред.] десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия», - заявил Араик Арутюнян.

По словам карабахского лидера, в Степанакерте убеждены, что «Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства».

«Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этом некогда процветающем регионе вновь установится прочный мир и стабильность», - заявил Араик Арутюнян, согласно официальному сайту лидера Нагорного Карабаха.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин официально признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По словам Путина, российская армия уже входит на Донбасс с «миссией по обеспечению мира».

Украина отвергла этот шаг Москвы, вновь заявив о своем суверенитете над Донецкой и Луганской областями.

Запад считает признание «ДНР» и «ЛНР» со стороны Москвы вопиющим нарушением международного права. В западных столицах уже заявляют о введении санкций против России в связи с данным шагом.