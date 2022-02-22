Автодорога в обход Лачина будет сдана в эксплуатацию в июле – азербайджанский чиновник

Cтроящаяся автодорога в обход города Лачин будет введена в эксплуатацию до июля 2022 года, заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов.

«Протяженность этой дороги составит 28 км, из них уже проложено 17 км. Ввод дороги в строй запланирован до июля текущего года», - согласно азербайджанским источникам, сказал Мамедов на брифинге во вторник.

По его словам, данная дорога будет соединять 6 сел Лачинского района

«В настоящее время армяне проезжают через Лачин. Альтернативной дорогой, которая строится в обход Лачина, будут пользоваться и армяне, и наши граждане», - отметил Мамедов.

Строительство обходной дороги является одним из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 9 ноября 2020 года. В течение трех лет должен быть утвержден проект строительства новой дороги вдоль Лачинского коридора, и для ее защиты там также должны быть размещены российские миротворцы. Новая дорога пройдет по территории сел Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн главы общин Бердадзорского подрайона Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан начал строительство новой дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Азербайджан официально не заявлял, что то, что он строит, является заменой нынешнего Лачинского коридора.

Аппарат президента и МИД Нагорного Карабаха пока не прокомментировали строительство, проводимое азербайджанской стороной. Министр градостроительства Карабаха Арам Саргсян ранее сообщил, что они пока находятся на стадии консультаций, армянская сторона не приступила к каким-либо строительным работам.