Президенты России и Азербайджана планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии

«По итогам переговоров будет подписана декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По данным Кремля, стороны планируют обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Кроме того, имеется в виду рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», - добавили в пресс-службе президента РФ.