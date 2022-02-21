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Карабах

Баку и Степанакерт обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что 20 и 21 февраля подразделения армянской стороны открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в районе карабахских сел Шош и Тагавард.

Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергло обвинения, заявив, что режим прекращения огня на указанном участке на самом деле был нарушен подразделениями ВС Азербайджана, открывшими беспорядочный огонь в направлении позиций Армии обороны.

По данным Армии обороны Нагорного Карабаха, пострадавших и материального ущерба в результате нарушения режима прекращения огня нет.

О факте нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями доложено командованию российских миротворческих сил, добавили в Армии обороны Нагорного Карабаха.

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