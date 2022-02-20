Наши шаги направлены на защиту прав карабахских армян и их международное оформление – Пашинян

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании по случаю 34-й годовщины начала Карабахского движения.

Никол Пашинян отметил, что «открытие эпохи мирного развития для поколений героев и Родины в целом станет величайшей данью их памяти, которая станет залогом долголетия нашего государства, международного признания и реализации прав Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]».

«Реализация этих целей требует последовательной, продуманной, честной работы, и в этой работе мы должны быть непоколебимы», - говорится в послании руководителя Армении.

Сегодня лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в сопровождении высокопоставленных чиновников и военных, а также членов общественной инициативы «В защиту Арцаха», приехавших из Армении, посетил городской мемориал в Степанакерте.

Араик Арутюнян также посетил Степанакертский воинский пантеон, где возложил цветы к могилам героев, павших, защищая Родину.

Власти Нагорного Карабаха после войны 2020 года работают над созданием достойных условий жизни, сказал в своем послании секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян.

«К сожалению, не каждый наш день безопасен, но, поверьте, делается все возможное для обеспечения полноценного мира», — говорится в послании в связи с отмечаемым в Нагорном Карабахе 20 февраля Днем возрождения.

20 февраля 1988 года Областной совет тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области принял решение обратиться в законодательные органы Советской Армении и Советского Азербайджана, чтобы область перешла в состав Армении.

Данное решение привело к напряженности в отношениях между армянами и азербайджанцами, что вылилось в межэтнические столкновения, которые в последствии привели к войнам за Нагорных Карабах.

В последней войне осенью 2020 года по официальным данным погибли около 7 тысяч человек. Под контроль Азербайджана перешли семь районов вокруг Нагорного Карабаха, а также два района самой бывшей НКАО.

В своем послании Виталий Баласанян подчеркнул, что план Азербайджана «окончательно уничтожить Арцах» не был реализован. «Мы навсегда в Арцахе, полные непоколебимой воли сохранить эту священную землю, потому что наши корни глубоки», - заявил он.