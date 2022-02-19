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Карабах

Азербайджанская сторона вела огонь по жилым домам в селе Тагавард – прокуратура Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по жилым домам в селе Тагавард Мартунинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, инцидент произошел 18 февраля около 17:00, обстрел велся с азербайджанских позиций в районе населенного пункта Тагавард. Под прицелом находились жилые дома, следы от пуль есть на наружных стенах одного из них.

«Օдна из пуль попала в окно мирного жителя и проникла внутрь. Сразу после инцидента сотрудники следственного органа выехали в Тагавард, задокументировали последствия преступления и зафиксировали улики», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что прокуратура сообщила об инциденте прокурору российского миротворческого контингента в Карабахе.

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