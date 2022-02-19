Минобороны Армении призывает Баку воздерживаться от распространения не соответствующих действительности сведений

«В частности, поздно вечером 18 февраля оборонное ведомство Азербайджана распространило сообщение, утверждая, что в тот же день подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Министерство обороны Армении призывает Министерство обороны Азербайджана воздерживаться от распространения не соответствующих действительности сведений о ситуации на границе, что никак не способствует установлению стабильности на армяно-азербайджанской границе», - отмечается в сообщении Минобороны Армении.