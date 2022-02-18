Долгосрочное урегулирование невозможно без решения вопроса статуса – экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ

«Считаю, что Баку должен понять, что должен быть какой-то способ решить вопрос статуса. Без решения вопроса статуса стабильного, долгосрочного урегулирования не будет. Но это не единственный вопрос, есть территориальные вопросы, которые должны быть решены по принципу взаимоприемлемости. Как это должно происходить? Первое и самое важное: должна быть дискуссия между Арменией и Азербайджаном, но, на мой взгляд, дискуссия должна продвигаться сопредседателями и ОБСЕ, и она должна проходить на высоком уровне, а не на том уровне, на котором мы работали как сопредседатели, на уровне министров и более высоком уровне», - сказал Уорлик.

«Одно лишь присутствие войск в Нагорном Карабахе для предотвращения дальнейшего конфликта не является долгосрочным решением»

Американский дипломат, занимающий в настоящее время должность исполнительного директора в международной юридической фирме, в первую очередь подчеркивает роль России в этом вопросе. «Откровенно говоря, Россия должна приветствовать такое решение, которое принесет долгосрочный мир на Южный Кавказ. Хочет ли Россия продолжающейся нестабильности в регионе? Я не думаю и считаю, что для этого должен быть переговорный процесс, которому стороны могли бы доверять, в рамках которого будут международные гарантии со стороны ОБСЕ, возможно, также международные миротворцы. Этот процесс позволит придать статус Нагорному Карабаху, уточнить границы, решить проблему беженцев. Это все вопросы. Плюс проблемы с инфраструктурой, которые необходимо обсудить для региона. И эти инфраструктуры могут принести пользу Армении, если будет мир. Границы, которые более открыты для торговли, будут возможности для путешествий, инфраструктура для энергетических ресурсов, таких как газ или вода. Это может принести большие перемены, но для этого требуется прочный мир. Одно лишь присутствие войск в Нагорном Карабахе для предотвращения дальнейшего конфликта не является долгосрочным решением», - сказал Уорлик.

Это не первый раз, когда бывшие и нынешние западные официальные лица говорят о статусе Нагорного Карабаха. Несмотря на такие заявления, спустя 15 месяцев после войны конкретных шагов в этом направлении все еще не сделано. Более того, после прекращения огня сопредседатели Минской группы ОБСЕ ни разу так и не смогли посетить Нагорный Карабах.

Автор программы Focus on Russia, политолог Тигран Григорян отметил, что на данном этапе никаких практических шагов по активизации деятельности Минской группы ОБСЕ не заметно также по той причине, что сейчас другие приоритеты. «Есть ряд кризисов в других частях мира, в первую очередь в Восточной Европе, на Украине, и Южный Кавказ в данный момент не является приоритетом для США. Думаю, многое станет ясно, когда произойдет смена американского сопредседателя Минской группы, потому что, как вы знаете, в настоящее время американский сопредседатель в Минской группе не имеет даже дипломатического ранга», - сказал Григорян.