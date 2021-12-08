Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к прямому диалогу под эгидой сопредседательства МГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, накануне выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку возобновлению прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы.

«Страны-сопредседатели призывают стороны продолжить диалог между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, начатый на встречах, состоявшихся в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже, а также продолжить контакты на уровне руководства для содействия долговременному и прочному миру в регионе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

«Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан воздержаться от подстрекательской риторики и провокационных действий и полностью выполнить взятые на себя 9 ноября 2020 года обязательства, подтвержденные 26 ноября 2021 года в заявлениях президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации, и другие совместно согласованные договоренности о прекращении огня. Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан продолжить взаимодействие под эгидой сопредседателей для достижения конкретного прогресса в гуманитарных вопросах, включая, в частности, вопросы задержанных, разминирования, пропавших без вести, добровольное возвращение перемещенных лиц и защиту исторических памятников и объектов культурного наследия, а также конструктивно работать над решением других нерешенных вопросов, таких как делимитация и демаркация границ и восстановление экономических и транспортных связей. Страны-сопредседатели также с обеспокоенностью отмечают недавние инциденты на недемаркированной армяно-азербайджанской границе и подтверждают, что применение силы или угрозы силы для разрешения пограничных споров недопустимы. Страны-сопредседатели также напоминают Армении и Азербайджану об их обязанности соблюдать требования международного гуманитарного права и настоятельно призывают стороны немедленно снять все ограничения на доступ международных гуманитарных организаций к районам и населению, пострадавшим от конфликта.

Страны-сопредседатели призывают стороны как можно скорее принять сопредседателей в регионе, чтобы дать им возможность оценить ситуацию на местах из первых рук, чтобы добиться ощутимого прогресса в реализации гуманитарных инициатив, обсужденных на упомянутых выше встречах, и достичь согласия по повестке дня для будущих взаимодействий. Они также вновь заявляют о своей решительной поддержке продолжению работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ в регионе и призывают стороны в полной мере сотрудничать с ним в его усилиях.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтверждают свою приверженность работе со сторонами для поиска всеобъемлющих решений всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него, в соответствии со своим мандатом в целях содействия безопасному, стабильному, благополучному и мирному будущему для региона Южного Кавказа», - говорится в заявлении.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 2 декабря в Стокгольме рассказал о том, что главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы, участвующих в заседании СМИД ОБСЕ, приняли совместное заявление.