ОДКБ работает там, где интересы всех совпадают – Роберт Кочарян

«Исключено, что ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) может ответить на нападение на Армению», — заявил Роберт Кочарян, который является лидером оппозиционного блока «Айастан».

«И дело не в том, что ОДКБ — мертвая структура, которая не работает. Она хорошо работает там, где интересы всех совпадают. И это сработало в случае с Казахстаном. Это факт, мы просто должны учитывать этот факт. Оставаться в ОДКБ или нет? Конечно, мы должны оставаться. Во-первых, нет другой структуры, которая могла бы заменить ОДКБ, а во-вторых, в рамках этой организации есть многочисленные договора, в рамках которых регулируется наше сотрудничество с Россией в военно-технической сфере», - сказал он.

По утверждению Кочаряна, в течение более года после войны в Нагорном Карабахе 2020 года в Армении почти ничего не делалось для повышения боеспособности армии. По словам Кочаряна, в условиях, когда Вооруженные силы и ОДКБ не являются гарантией, единственным фактором, работающим в вопросе безопасности, является Россия и подписанные с этой страной соглашения в сфере безопасности. «Это обстоятельство, которое работает, но война выявила здесь некоторые проблемы. Посредничество России в карабахском урегулировании в какой-то мере, я бы даже сказал существенно, ограничивает свободу ее действий. Это факт. И третье обстоятельство, которое выявилось в ходе этой войны, — это резкое усиление роли Турции на Южном Кавказе», - отметил экс-президент.

В то время, как блок «Айастан» предлагает повысить боеспособность армии, практически с нуля создать военную промышленность, углубить сотрудничество с Россией, правительство, по словам Роберта Кочаряна, идет совсем другим путем, который заключается в том, чтобы принять угрозу со стороны Азербайджана и Турции как непреодолимый фактор. «Турция перестанет видеть в нас препятствие своим планам только в одном случае – если у нее будет тотальное влияние на наши политические процессы, на нашу политику. Это подразумевает, что Турция должна иметь доминирующее положение в нашей экономике, и Турция должна иметь полное влияние на нашу политическую элиту. Когда это возможно? Когда российское влияние, российское присутствие здесь начнет сокращаться и замещаться турецким влиянием», - заявил Кочарян.

По мнению Кочаряна, бурная реакция, имевшая место в Армении в связи с заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко, была неуместной. Напомним, что в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ранее в этом месяце, говоря о перспективах Союзного государства России и Беларуси, Лукашенко заявил, что наряду с некоторыми другими странами бывшего СССР Армения также станет частью этого Союза, поскольку ей «деваться некуда» и она «никому не нужна».

«Лукашенко – это тот лидер, который говорит то, что думает», - сказал Кочарян, добавив, что, конечно, белорусскому лидеру не следовало говорить в таком тоне и переходить грань корректности.

Однако Кочарян отметил, что ему не понятна бурная реакции на эти слова со стороны армянских властей. «То, что говорил Лукашенко, не идет ни в какое сравнение с тем, что говорит [президент Азербайджана Ильхам] Алиев об Армении. Между тем, [в случае с Алиевым] мы видим ноль реакции со стороны Армении. Что ж они так расхрабрели в случае с Лукашенко?... Нам нужно также знать следующее: Лукашенко сказал то, что думают другие. Это факт. Все думают о нас так, в рамках формулы «а куда они денутся». И сегодня правительство делает все, чтобы укоренился именно этот образ мышления», - заявил Кочарян.

Что касается возможности присоединения Армении к Союзному государству, то бывший президент не исключил, что это может стать одним из решений для Армении. При этом, Кочарян привел пример Европейского союза, хотя, по его мнению, Союзное государство России и Беларуси сегодня уступает Евросоюзу по уровню интеграционных процессов.

«На мой взгляд, в сегодняшнем мире не следует априори опасаться каких-либо интеграционных процессов», - заявил Роберт Кочарян, отметив, что к подобного рода интеграционным процессам следует относится прагматично, заранее просчитывая возможные приобретения и потери от присоединения к ним.