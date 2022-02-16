«Разве азербайджанцы не видят, что трактор не инженерные работы проводит, а обрабатывает землю?» - житель Карабаха

Военнослужащий вчера получил огнестрельное ранение в результате выстрела с азербайджанской стороны на восточной границе Нагорного Карабаха. Официальный Баку все это категорически отрицает, а другой произошедший в Карабахе инцидент представляет совершенно в ином свете. Вчера после полудня с азербайджанских опорных пунктов были произведены прицельные выстрелы в направлении тракториста и фермеров, работавших в поле села Храморт Аскеранского района, в результате чего была повреждена сельскохозяйственная техника, сообщает МВД Нагорного Карабаха.

Однако, согласно азербайджанским официальным сообщениям, армяне пытались рыть окопы под видом сельскохозяйственных работ.

«Мы обрабатывали землю, трактор наш, мы выращиваем арбузы на чужой земле, вспахиваем поле», - рассказал житель села Хнапат Карен Мелкумян.

Он со своим трактором вчера попал под обстрел с азербайджанской стороны. Мелкумян не удивляется тому, что Баку рассматривает сельскохозяйственные работы как инженерные, утверждая, что всегда так было, даже когда они работали в поле с комбайном.

«Они не хотят, чтобы мы работали, обрабатывали землю. Когда им говорят: зачем стреляете, они приводят какую-нибудь причину, якобы они правы, говорят, что инженерные работы проводим. Разве они не видят, когда оттуда стреляют по моему трактору, что трактор не инженерные работы проводит, а обрабатывает землю? Когда мы работаем с комбайном, говорят: инженерные работы ведете. Где комбайн и где инженерные работы?» - сказал тракторист.

Карен Мелкумян рассказал, что вчера с азербайджанской позиции, расположенной на расстоянии одного километра, начали стрелять тогда, когда машина российских миротворцев на короткое время исчезла из их поля зрения. «Они думали, что русские ушли, но те были рядом с нами, на холме, отошли примерно на 200 метров и были не видны с азербайджанской позиции», - отметил он.

По словам Карена, азербайджанские военные именно так и сказали российским миротворцам: «мы не видели, что вы там». Тракторист отметил, что теперь там, где они начинают заниматься сельским хозяйством, должны находиться российские миротворцы. «Раньше такого не было, например, в прошлом году до лета мы везде работали в отсутствие русских. Теперь, куда бы мы ни пошли, если видят нас, не пускают, на сколько бы километров далеко это ни было, если видят, говорят: вы работаете», - сказал Карен Мелкумян.

Даже после вчерашнего инцидента с вмешательством российских миротворцев Карен продолжил работать на арбузном поле. У него еще осталась работа на несколько дней.

«Несмотря на обстрелы, я продолжу работать, в Арцахе сейчас нет ни одного клочка земли, где бы мы могли работать и не быть в поле зрения азербайджанцев. В Карабахе нет такого места, чтобы не было на виду, везде на виду у них, что теперь делать?» - сказал Карен Мелкумян.