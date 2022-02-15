Армия обороны НК: Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, есть один раненый

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, состояние раненого военнослужащего оценивается как стабильно-тяжелое.

«В связи с инцидентом командованию российских миротворческих сил была незамедлительно предоставлена соответствующая информация», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, в настоящее время оперативно-тактическая обстановка в данной части зоны соприкосновения стабильная.

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о ранении армянского военнослужащего в Нагорном Карабахе.

Ранее сегодня прокуратура Нагорного Карабаха сообщила об обстреле с азербайджанской стороны армянских жителей Нагорного Карабаха, занимавшихся сельскохозяйственными работами в Аскеранском районе.

Между тем, в Баку заявили, что под видом сельскохозяйственных работ армянская сторона проводила «инженерные работы».

«В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, проведение этих работ было немедленно пресечено», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана, которое приводят азербайджанские СМИ.