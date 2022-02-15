Азербайджан пытается посеять страх, не исключено, что попытается навредить чиновникам Карабаха - Давид Бабаян

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что правоохранительные органы Азербайджана намерены «в кратчайшие сроки» задержать Араика Арутюняна. Баку обвиняет Арутюняна в ракетном обстреле города Гянджа.

«Азербайджан пытается посеять страх, не исключено, что они также попытаются каким-либо образом навредить чиновникам Арцаха, напасть на них», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Давид Бабаян.

На вопрос, поступило ли в Степанакерт какое-либо обращение или запрос по этому поводу, в частности, от российской стороны и почему вдруг в Азербайджане вспомнили об Араике Арутюняне, Бабаян ответил: «Думаю, здесь неправильно упоминать российскую сторону, это часть террористической политики Азербайджана. Знаете, есть люди, которые находятся в розыске, я тоже нахожусь в этом розыске, я второй после президент».

«В течение этих 2-3 лет, до тех пор, пока, как мы все еще надеемся, миротворческая миссия российских миротворцев не будет продлена, они будут прибегать к разного рода провокациям. И это одна из провокаций, судя по всему, они будут пытаться такими способами навредить кому-то, даже угрожать их жизни, схватить кого-то, похитить, публично унизить и прочее, то есть то, что что они всегда делали. Другими словами, это террористическая страна, она продолжает такую политику, что естественно и ожидаемо, здесь нет ничего нового», - подчеркнул Давид Бабаян.

На уточняющий вопрос, может быть, Азербайджан обратился к российской стороне за посредничеством в этом вопросе, глава МИД Нагорного Карабаха ответил: «Нет, такого вообще не может быть, это их инициатива, более того, конечно, есть некоторые страны, например, Турция, которые их поддерживают. В той же Турции нам грозят такие же опасности, а также в ряде других стран, являющихся их союзниками».