Генпрокуратура Азербайджана обещает в кратчайшие сроки задержать Араика Арутюняна

«Следственные действия продолжаются. Арутюнян, представляющийся как «лидер самопровозглашенного режима», будет привлечен к ответственности оперативными ведомствами и органами разведки спецслужб в кратчайшие сроки», - в беседе с журналистами заявил азербайджанский чиновник.

Согласно азербайджанским источникам, Баку обвиняет Арутюняна в «ракетном обстреле Гянджи».

Авазов сегодня заявил, что Арутюнян в соцсетях признался, что является инициатором ракетных обстрелов города Гянджа.

Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на официальные источники Азербайджана опубликовали информацию о том, что власти Азербайджана возбудили уголовное преследование в отношении Араика Арутюняна и объявили его в международный розыск.

Генеральная прокуратура Армении заявила, что «приняты меры для того, чтобы предотвратить попытки незаконного розыска через Генеральный секретариат Интерпола, в случае получения запросов на объявление в розыск не дать им ход, не вносить информацию об указанных разыскиваемых лицах в соответствующие базы Интерпола» и не осуществлять какое-либо сотрудничество по каналам Интерпола в связи с ними».

Как отметило армянское ведомство, в первую очередь учитывалось то обстоятельство, что, согласно статье 3 Устава Интерпола, организации строго запрещается заниматься какой-либо деятельностью или вмешиваться в дела и вопросы политического, военного, религиозного, расового характера.

Как сообщалось, после 44-дневной Карабахской войны Араик Арутюнян несколько раз выезжал за границу, в частности в Российскую Федерацию.