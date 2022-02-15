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Карабах

Генпрокуратура Азербайджана обещает в кратчайшие сроки задержать Араика Арутюняна

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян (архив)

Правоохранительные органы Азербайджана намерены «в кратчайшие сроки» задержать президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Об этом заявил глава следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

«Следственные действия продолжаются. Арутюнян, представляющийся как «лидер самопровозглашенного режима», будет привлечен к ответственности оперативными ведомствами и органами разведки спецслужб в кратчайшие сроки», - в беседе с журналистами заявил азербайджанский чиновник.

Согласно азербайджанским источникам, Баку обвиняет Арутюняна в «ракетном обстреле Гянджи».

Авазов сегодня заявил, что Арутюнян в соцсетях признался, что является инициатором ракетных обстрелов города Гянджа.

Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на официальные источники Азербайджана опубликовали информацию о том, что власти Азербайджана возбудили уголовное преследование в отношении Араика Арутюняна и объявили его в международный розыск.

Генеральная прокуратура Армении заявила, что «приняты меры для того, чтобы предотвратить попытки незаконного розыска через Генеральный секретариат Интерпола, в случае получения запросов на объявление в розыск не дать им ход, не вносить информацию об указанных разыскиваемых лицах в соответствующие базы Интерпола» и не осуществлять какое-либо сотрудничество по каналам Интерпола в связи с ними».

Как отметило армянское ведомство, в первую очередь учитывалось то обстоятельство, что, согласно статье 3 Устава Интерпола, организации строго запрещается заниматься какой-либо деятельностью или вмешиваться в дела и вопросы политического, военного, религиозного, расового характера.

Как сообщалось, после 44-дневной Карабахской войны Араик Арутюнян несколько раз выезжал за границу, в частности в Российскую Федерацию.

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