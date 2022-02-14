В Ереване внимательно следят за развитием событий в Украине – МИД

«Дипломатические представительства Республики Армения в Украине (посольство в Киеве, генеральное консульство в Одессе) работают в штатном режиме, находясь в постоянном контакте с гражданами Республики Армения, которым по мере необходимости будут даны дополнительные указания», - говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем МИД Армении.

В связи с ситуацией вокруг Украины ряд западных стран, в том числе США, призвали своих граждан не ездить в Украину, а тех, кто уже находится в этой стране, призвали немедленно покинуть ее. Некоторые авиакомпании приостановили полеты над Украиной, опасаясь военных действий.

На Западе опасаются масштабного вторжения России в Украину, которое, по некоторым разведывательным данным, просочившимся в западные СМИ, может начаться уже на этой неделе – 15 или 16 февраля.

Между тем, Москва продолжает настаивать на том, что несмотря на большую численность войск, стянутых к украинской границе, она не намерена начинать войну.