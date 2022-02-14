Пашинян и Клаар обсудили реализацию инвестиционного пакета ЕС в размере 2,6 млрд евро для Армении

Повестка демократических реформ продолжает оставаться в числе приоритетов правительства Армении, а приверженность властей Армении процессу демократических реформ непоколебима. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, принимая сегодня специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовала руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Премьер-министр отметил важность продолжительного развития отношений Армения-ЕС и совместных усилий в этом направлении.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с ходом реализации инвестиционного пакета ЕС в размере 2,6 млрд евро для Армении. В этом контексте особо была подчеркнута важность эффективной реализации пакета в 80 млн евро в Сюникской области.

Премьер-министр высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению взаимопонимания и стабильности в регионе.

На встрече была обсуждена сложившаяся после 44-дневной войны ситуация в регионе Южного Кавказа, предпринимаемые шаги по разрядке обстановки на армяно-азербайджанской границе и обеспечению стабильности. В частности, состоялся обмен мнениями о результатах состоявшихся при посредничестве президента Российской Федерации в Сочи, председателя Европейского совета и президента Франции в Брюсселе встреч, а также прошедшей 4 февраля четырехсторонней видеоконференции и о реализации достигнутых договоренностей.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, была отмечена важность обеспечения въезда миссии ЮНЕСКО и международных гуманитарных организаций в зону нагорно-карабахского конфликта с учетом угрожающих заявлений Азербайджана относительно армянского культурного наследия и уже предпринятых шагов Баку по уничтожению ряда армянских памятников.

Была подчеркнута необходимость полноценного запуска под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ мирного процесса по долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и активизации деятельности сопредседателей.