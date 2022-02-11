С азербайджанской стороны был открыт огонь в направлении жилых домов – омбудсмен Карабаха

Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«Учитывая расстояние между населенными пунктами и азербайджанскими позициями и тот факт, что жилая часть села прямо наблюдается с азербайджанских позиций, неоспорим тот вывод, что прямой мишенью азербайджанской стороны были дома мирных жителей, в результате чего были повреждены стены и крышы этих жилых домов», - отметил он.

По словам Степаняна, в ходе этих действий «было выбито окно дома жителя села Кармир Шука, а пуля проникла в гостиную комнату дома, где находились трое несовершеннолетних детей и жена хозяина, которые проснулись от звуков выстрелов».

Омбудсмен на своей странице в Facebook также разместил фотографии.

Между тем, как сообщают азербайджанские СМИ, Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле со стороны азербайджанской армии жилого дома в Карабахе.

В Баку, в свою очередь, обвинили вооруженные силы Армении в обстреле позиций азербайджанских войск в Кельбаджарском районе.