С азербайджанской стороны был открыт огонь в направлении жилых домов – омбудсмен Карабаха

Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.
«Учитывая расстояние между населенными пунктами и азербайджанскими позициями и тот факт, что жилая часть села прямо наблюдается с азербайджанских позиций, неоспорим тот вывод, что прямой мишенью азербайджанской стороны были дома мирных жителей, в результате чего были повреждены стены и крышы этих жилых домов», - отметил он.
По словам Степаняна, в ходе этих действий «было выбито окно дома жителя села Кармир Шука, а пуля проникла в гостиную комнату дома, где находились трое несовершеннолетних детей и жена хозяина, которые проснулись от звуков выстрелов».
Омбудсмен на своей странице в Facebook также разместил фотографии.
Между тем, как сообщают азербайджанские СМИ, Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле со стороны азербайджанской армии жилого дома в Карабахе.
В Баку, в свою очередь, обвинили вооруженные силы Армении в обстреле позиций азербайджанских войск в Кельбаджарском районе.
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