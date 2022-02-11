Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Между Арменией и Азербайджаном существует граница еще со времен Советского Союза - секретарь Совбеза Армении генсеку ОДКБ

Армен Григорян и Станислав Зась

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян по телефону обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Согласно официальному сообщению, Армен Григорян подчеркнул, что граница между Арменией и Азербайджаном существует еще со времен Советского Союза. Он подчеркнул, что согласно Соглашению о создании Содружества независимых государств от 1991 года стороны признали эту границу, ратифицировали Соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью своих законодательств.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы, связанные с председательством Республики Армения в ОДКБ.

Армения приняла на себя председательство в ОДКБ в сентябре 2021 года.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG