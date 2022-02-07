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Армения

В Армении подтвердили возвращение восьми военнопленных из Азербайджана

(архивная фотография)

Министерство иностранных дел Армении подтвердило возвращение из азербайджанского плена восьми армянских военнослужащих, опубликовав их имена.

Согласно МИД, это Саргис Тарзян, Вардгес Балаян, Армен Петросян, Артур Бабаян, Амаяк Саргсян, Гурген Галоян, Григор Кюрегян и Вагаршак Малоян.

В МИД отметили, что возвращение пленных было осуществлено по итогам состоявшейся 4 февраля видеоконференции с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Отметим, что ранее сегодня Госкомиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила о передаче Еревану восьми армянских военнослужащих, часть которых попала в плен в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября прошлого года.

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