В Армении подтвердили возвращение восьми военнопленных из Азербайджана

Согласно МИД, это Саргис Тарзян, Вардгес Балаян, Армен Петросян, Артур Бабаян, Амаяк Саргсян, Гурген Галоян, Григор Кюрегян и Вагаршак Малоян.

В МИД отметили, что возвращение пленных было осуществлено по итогам состоявшейся 4 февраля видеоконференции с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Отметим, что ранее сегодня Госкомиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила о передаче Еревану восьми армянских военнослужащих, часть которых попала в плен в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября прошлого года.