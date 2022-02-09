Армения за год передала Азербайджану останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести с первой карабахской войны – Пашинян

Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что Ереван ожидает аналогичных действий от Баку.

«Хочу сообщить вам, что за последний год азербайджанской стороне переданы останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести со времен первой войны [в Нагорном Карабахе], а в ближайшие дни мы собираемся передать останки еще двух человек. Мы рассчитываем, что нам удастся наладить сотрудничество для выяснения судеб пропавших без вести лиц не только во время первой, но и в ходе 44-дневной войны», - подчеркнул армянский премьер.

Пашинян сообщил, что Ереван и Баку договорились сотрудничать по данному вопросу. «Мы это считаем гуманитарным вопросом и не собираемся получать дивиденды по данному вопросу. Останки 108 лиц мы вернули без предварительных условий. Мы не считаем, что судьбы людей должны становиться предметом торга», - добавил он.