Армянские парламентарии резко отреагировали на заявления Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, считающемуся рупором Кремля, касаясь возможного присоединения других постсоветских республик к Союзному государству Россия-Беларусь, в частности, говоря об Армении, отметил: «Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел».

На резкие оценки Лукашенко пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян отреагировал без грубости.

«Мы убеждены, что своеобразный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике», - сказал Унанян.

С утра с трибуны Национального собрания на заявления Лукашенко отвечали также депутаты правящей фракции «Гражданский договор».

«Такие как Лукашенко и Маргарита Симоньян своей деятельностью оказывают медвежью услугу российским властям и российской государственности, - заявил Овик Агазарян («Гражданский договор»), которого заявления Лукашенко крайне возмутили. - Прежде чем давать подобные оценки, лучше бы Лукашенко зашел в Минский аэропорт, который больше похож на свинарник».

Заявление белорусского лидера прокомментировал также член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами Армении и Беларуси Вагаршак Акопян. Он осудил заявления Лукашенко. «Руководитель страны-партнера не имеет права высказывать подобные мысли в отношении другой страны-партнера», - сказал он.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян считает, что, проводимая нынешней армянской властью политика является причиной того, что президент Беларуси позволяет себе неприемлемые и вульгарные заявления по отношению к Армении.

«В 2020 году, когда азербайджанцы вторглись в Хцаберд и Хин Тахер, мы спросили тогдашнего пресс-секретаря премьер-министра, что происходит, она ответила: спросите у русских. Потом азербайджанцы в районе Шоржа и Сев лич вторгаются на территорию Армению, спрашиваем, что произошло, говорит – русские идут с ними договариваться... Один из провластных депутатов по вопросу пленных говорит: обратитесь с этим вопросом к русским. То есть, все возложили свою ответственность на третьи страны. Государство сознательно понизило уровень суверенитета этой страны. Конечно, Лукашенко и остальные, не колеблясь, воспользуются этим», - сказал Хачатрян.