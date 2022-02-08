Геворк Симонян, Сурен Григорян, Степан Мачян - новые вице-мэры Еревана

Уже бывший заместитель министра здравоохранения Геворг Симонян, бывший заместитель министра юстиции Сурен Григорян и бывший исполнительный директор фонда «Дорожный департамент» Степан Мачян назначены заместителями мэра Еревана. Вопрос их назначения стоял на повестке дня сегодняшнего заседания Совета старейшин Еревана.

Ранее глава правящей фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян сообщил Радио Азатутюн, что их кандидатуры были предложены с учетом их политических взглядов, «все трое разделяют взгляды правящей партии».

На последнем в прошлом году заседании Совета старейшин первым заместителем мэра был назначен секретарь правящей фракции «Мой шаг» Левон Ованнисян. Последние три года он работал в банковской сфере, был председателем финансово-кредитной комиссии Совета старейшин.

Заместители мэра Сергей Арутюнян, Сергей Нерсесян, Гаяне Мелком Мелкомян после избрания на пост мэра вице-мэра Грачья Саргсяна написали заявления об отставке.