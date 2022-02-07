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Армения

Армянская сторона не брала на себя односторонних обязательств по выяснению судьбы пропавших без вести– пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян (архив)

Армянская сторона не брала на себя каких-либо односторонних обязательств по выяснению судьбы пропавших без вести, сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Как в первую, так и во вторую Арцахскую войну у армянской стороны есть пропавшие без вести. Мы придаем важность выяснению судьбы пропавших без вести. В этом смысле армянская сторона не брала на себя каких-либо односторонних обязательств», - в частности, сказал он.

Возвратив сегодня восемь армянских военнопленных, Азербайджан заявил, что в обмен на этот шаг ожидает получить информацию об азербайджанских военнослужащих и мирных жителях, погибших в ходе первой Карабахской войны и, предположительно, захороненных в братских могилах, а также о местоположении этих массовых захоронений.

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