В Турции отреставрируют полуразрушенную армянскую церковь XVI века

«Здание XVI века со временем обветшало из-за сокращения числа прихожан. В прошлом эта постройка выполняла роль склада, который использовался различными государственными учреждениями», - сказал Джемиль Коч, глава Управления геодезии и памятников отделения Министерства культуры и туризма Турции в Диярбакыре. Он добавил, что «монументальное здание имеет огромное значение для исторического наследия города».

Среди местных жителей церковь также известна под названием «Рисовая церковь», поскольку долгое время в ней находилась рисовая фабрика.

Здание на данный момент принадлежит Фонду Армянской церкви Святого Саркиса в Диярбакыре. Церковь имеет площадь 3 769 кв. м и находится в районе Алипаша города Диярбакыр.

Эргюн Айык, глава фонда, сообщил, что «здание является одной из двух сохранившихся церквей в Диярбакыре, несмотря на то, что верхняя часть церкви полностью разрушена». Также он добавил, что процесс реставрации уже запущен.

Табличка с надписью с церкви, ныне находящаяся в Археологическом музее Диярбакыра, гласит, что христианское место поклонения в последний раз реставрировалось в 1840 году.