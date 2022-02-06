В Карабахе опровергли заявления Баку об обстрелах с армянской стороны

Об этом сегодня заявили в пресс-службе Армии обороны Нагорного Карабаха в ответ на заявления Министерства обороны Азербайджана.

В свою очередь военные власти Нагорного Карабаха обвинили вооруженные силы Азербайджана в нарушении режима прекращения огня.

«Оборонное ведомство Нагорного Карабаха вновь подтверждает свою приверженность трехсторонним договоренностям о прекращении огня и призывает Азербайджан воздерживаться от информационной манипуляции», - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха.

Отметим, что ранее в субботу Минобороны Азербайджана заявило о стрельбе в направлении села Гапанлы Тертерского района со стороны армянских сил.

В Баку отметили, что пострадавших среди гражданского населения, а также среди личного состава подразделений азербайджанской армии нет.

Минобороны Азербайджана, однако, утверждает, что во время обстрела одна из пуль попала в жилое строение на территории села Гапанлы. Согласно сообщению, об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий центр мониторинга.