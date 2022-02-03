МИД Армении отреагировал на заявления Байрамова

Азербайджанская сторона не дала никакого содержательного ответа на армянские предложения, но отвергла их, вместо этого не предложив варианты реализации договоренностей лидеров трех стран. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян, отвечая на вопрос «Арменпресс» относительно заявления главы МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов сегодня заявил, что армянская сторона выдвинула определенные предварительные условия для начала работы комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. При этом он подчеркнул, что Ереван «не имеет, ни морального, ни юридического, ни политического права выдвигать какие-либо условия». Глава МИД Азербайджана также обвинил Армению в нарушении деятельности трехсторонней рабочей группы.

«Премьер-министр Армении, президент России и президент Азербайджана 26 ноября 2021 года подписали в Сочи заявление, которое является публичным и доступно в интернете. В этом заявлении четко сказано, что лидеры трех стран условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы с последующей ее демаркацией. Из подписанного лидерами трех стран заявления следует, что деятельности комиссии по делимитации и демаркации должно предшествовать достижение договоренностей о шагах по повышению уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе и их реализация. Это логично еще и потому, что сложно представить демаркационную работу на границе, где каждый день происходят нарушения режима прекращения огня. Республика Армения, будучи действительно заинтересованной в полной реализации договоренностей, сформулировала свои идеи по их реализации. Азербайджанская сторона не дала никакого содержательного ответа, но отвергла их, вместо этого не предложив варианты реализации договоренностей лидеров трех стран», - подчеркнул Ваан Унанян.

Пресс-секретарь МИД Армении добавил, что называть предложения Армении «условием», «предусловием», а затем давать им моральные, политические и правовые оценки «не имеет ничего общего с вышеупомянутым процессом».

Заявление министра иностранных дел Азербайджана о том, что Армения нарушила деятельность трехсторонней рабочей группы, официальный представитель внешнеполитического ведомства Армении назвал «как минимум странным».

«Если имеется в виду Трехсторонняя рабочая группа по открытию региональных коммуникаций, то по курьезному совпадению тем же утром премьер-министр Пашинян заявил на заседании правительства, что Армения находится в процессе практических шагов по восстановлению железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз и сопредседатель рабочей группы с армянской стороны, вице-премьер Мгер Григорян 2 февраля провел предметную дискуссию на эту тему в Ереване со своим российским коллегой, вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым. Оценивая ситуацию, премьер-министр Пашинян заявил, что первые результаты работы Трехсторонней рабочей группы будут видны в ближайшее время. В этом контексте заявления министра иностранных дел Азербайджана как минимум странные, и мы надеемся, что Баку не имеет в виду отказ Азербайджана от достигнутых в Брюсселе договоренностей о возобновлении работы железной дороги», - подчеркнул Унанян.

Пресс-секретарь МИД Армении также отметил, что Армения подтверждает свою приверженность достигнутым договоренностям, о чем неоднократно публично заявлял премьер-министр Армении.

МИД также сообщает, что Армения представила азербайджанской стороне также предложения по открытию автомобильных дорог. На сегодняшний день ответа от азербайджанской стороны на эти предложения не поступало. «Армения готова как можно скорее приступить к реализации этих предложений», - подчеркнул Ваан Унанян.