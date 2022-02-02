ЕС и Минская группа ОБСЕ готовы оказать помощь Еревану и Баку, если стороны захотят ее принять - Шалленберг

Европейский союз и Минская группа ОБСЕ готовы оказать помощь Еревану и Баку в решении вопросов, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, подчеркнув, что стороны должны захотеть принять эту помощь.

Шалленберг направил Еревану и Баку четкий мессидж, сказав, что международное сообщество не может заменить политическую волю сторон.

«Международному сообществу нужны Ереван и Баку, азербайджанцы и армяне, чтобы они проявили волю двигаться вперед по этому пути. Мы знаем, что рана еще не зажила, есть проблемы - вопрос статуса, вопрос границ, есть еще ряд проблем в Нагорном Карабахе. У меня сложилось впечатление, что сейчас просматриваются шаги в правильном направлении, в отличие от прошлого лета», - заявил министр иностранных дел Австрии.

«Мы, как международное сообщество, можем только проложить определенный путь. Сейчас я вижу готовность сделать правильные шаги. Это требует смелости, и она нужна лидерам обеих стран», - добавил глава МИД Австрии.

Министр иностранных дел Армении согласился с тем, что как бы международное сообщество ни использовало инструментарий для поощрения сторон к достижению согласия по различным вопросам, тем не менее, важно, чтобы у самих сторон была политическая воля.

«Думаю, что Вы и весь мир, увидели, что Республика Армения готова и действительно хочет построить мир в регионе, решить все сложные вопросы. И здесь мы с сожалением должны констатировать, что постоянно получаем противоположные мессиджи от официального Баку», - заявил Мирзоян, подчеркнув, что антиармянская риторика, агрессивные шаги на границе и нерешение гуманитарных проблем, например, постоянное наличие военнопленных в Азербайджане, не способствуют, мягко говоря, созданию конструктивной атмосферы.

В то время как армянская сторона настаивает на роли МГ ОБСЕ в урегулировании конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев «отправляет Минскую группу на пенсию», заявляя, что конфликт уже решен.