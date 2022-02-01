«Арцах никогда не будет в составе Азербайджана» - Серж Саргсян

«Царит атмосфера разочарования. И утверждения этих (я имею в виду и действующие власти, и власти Азербайджана), что проблема Нагорного Карабаха решена, каким-то образом повлияли на людей. Я пришел, чтобы снова заявить, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. И для этого, несмотря на разрушительную войну, несмотря на капитуляцию, еще есть возможности», - сказал Саргсян.

В интервью, которое продлилось полтора часа, Саргсян не пояснил, как он представляет себе возобновление переговорного процесса. Он лишь заявил, что возможность для этого есть и нужно потребовать, чтобы действующая власть пошла по этому пути. Между тем, в другой части интервью он выразил уверенность, что администрация Пашиняна на это не способна.

«Мы должны предъявлять действительно серьезные требования, а не только на словах. И если мы нормально представим эти требования, думаю, через какое-то время можно будет говорить о том, что в какой-то мере переговорный процесс возобновляется», - подчеркнул экс-президент.

Саргсян, отстраненный от должности премьер-министра в результате бархатной революции 2018 года, по большей части затронул обвинения, которые выдвинул в его адрес премьер-министра Никол Пашинян, а также переговоры, которые велись в период его десятилетнего правления на посту президента. Касаясь последнего заявления Пашиняна о том, что Карабах потерял все практические и теоретические возможности не быть в составе Азербайджана, Саргсян сказал, что после четырехдневной войны в апреле 2016 года на армянскую сторону не оказывалось никакого давления, да, сопредседатели представили новые предложения, однако, по словам Саргсяна, не нарушили красных линий армянской стороны.

«Эти красные линии, напомню еще раз, это вопрос самоопределения Нагорного Карабаха, во-вторых - существование сухопутной границы между Арменией и Нагорным Карабахом, и в-третьих - признание властей Нагорного Карабаха международным сообществом как законно избранной власти», - сказал он.

В другой части интервью третий президент отметил, что сопредседатели предлагали, чтобы Карабахская автономная область получила статус. Какой именно статус предлагали сопредседатели, Саргсян не уточнил, лишь обнародовал предположения армянской стороны.

«Предложение очень четкое: сказали, что проблема должна быть решена на основе компромиссов, что Нагорно-Карабахская автономная область должна получить статус, она не может быть в составе Азербайджана, то есть, извините, я не говорю, что не может быть, такого они не говорили. Но это предполагало, что если будет проведен референдум, было очевидно, каким должно быть решение», - сказал Серж Саргсян.