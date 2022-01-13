Газ, по всей вероятности, через три месяца подорожает. Российская компания «Газпром Армения» сегодня на сайте официальных объявлений Azdarar.am сообщила, что намерена обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) с просьбой пересмотреть тарифы на природный газ в Армении с 1 апреля.

Комиссия ранее сообщила, что по итогам армяно-российских переговоров стороны договорились о применении с 1 апреля механизма корректировки цены на газ по калорийности (теплотворной способности) на границе: за газ высокого качества Армении придется платить больше.

В настоящее время Армения платит на границе 165 долларов за 1000 кубометров голубого топлива, но получает более качественный газ, превышающий закрепленную в договоре теплотворную способность в 7900 килокалорий. Еще в конце года регулирующая комиссия намекнула, что в результате применения механизма корректировки цены на газ Армения за более качественный газ, превышающий 7900 килокалорий, будет платить больше.

Экономист Сурен Парсян поясняет, что в последние годы российская сторона поставляла в Армению газ с теплотворной способностью в 8300 килокалорий, что на 400 килокалорий больше нормы, закрепленной в двустороннем соглашении. По словам экономиста, только с учетом этого изменения можно ожидать подорожания голубого топлива на 4-5%.

«Но на тариф на газ влияют и другие факторы, не только фактор калорийности, «Газпром Армения» сокращает потери, рабочие места и т.д. Как КРОУ включит вопрос калорийности в тариф, приблизительные подсчеты покажут, но только в связи с калорийностью, возможно, будет произведен пересмотр цены на газ на 4-5 процентов», - сказал экономист.

Для населения в настоящее время действует тариф 139 драмов за один кубометр газа, социально незащищенные слои населения платят 100 драмов за один кубометр.

«Газпром Армения» два года назад также обращалась в КРОУ по вопросу повышения тарифов. Регулирующая комиссия тогда приняла решение оставить тарифы для населения без изменений, однако для ряда хозяйствующих субъектов голубое топливо подорожало в среднем на 4,5%.