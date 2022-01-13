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Общество

Газ, по всей вероятности, через три месяца подорожает

Газ, по всей вероятности, через три месяца подорожает. Российская компания «Газпром Армения» сегодня на сайте официальных объявлений Azdarar.am сообщила, что намерена обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) с просьбой пересмотреть тарифы на природный газ в Армении с 1 апреля.

Комиссия ранее сообщила, что по итогам армяно-российских переговоров стороны договорились о применении с 1 апреля механизма корректировки цены на газ по калорийности (теплотворной способности) на границе: за газ высокого качества Армении придется платить больше.

В настоящее время Армения платит на границе 165 долларов за 1000 кубометров голубого топлива, но получает более качественный газ, превышающий закрепленную в договоре теплотворную способность в 7900 килокалорий. Еще в конце года регулирующая комиссия намекнула, что в результате применения механизма корректировки цены на газ Армения за более качественный газ, превышающий 7900 килокалорий, будет платить больше.

Экономист Сурен Парсян поясняет, что в последние годы российская сторона поставляла в Армению газ с теплотворной способностью в 8300 килокалорий, что на 400 килокалорий больше нормы, закрепленной в двустороннем соглашении. По словам экономиста, только с учетом этого изменения можно ожидать подорожания голубого топлива на 4-5%.

«Но на тариф на газ влияют и другие факторы, не только фактор калорийности, «Газпром Армения» сокращает потери, рабочие места и т.д. Как КРОУ включит вопрос калорийности в тариф, приблизительные подсчеты покажут, но только в связи с калорийностью, возможно, будет произведен пересмотр цены на газ на 4-5 процентов», - сказал экономист.

Для населения в настоящее время действует тариф 139 драмов за один кубометр газа, социально незащищенные слои населения платят 100 драмов за один кубометр.

«Газпром Армения» два года назад также обращалась в КРОУ по вопросу повышения тарифов. Регулирующая комиссия тогда приняла решение оставить тарифы для населения без изменений, однако для ряда хозяйствующих субъектов голубое топливо подорожало в среднем на 4,5%.

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