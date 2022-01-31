Хачатурян подтверждает, что получил предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии

Министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатурян, по сути, подтвердил, что получил предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии. Сегодня в беседе с журналистами Хачатурян, однако, посчитал неправильным говорить об этом до тех пор, пока нет решения о прекращении полномочий действующего президента.

Сегодня до конца дня у президента Армена Саркисяна еще есть возможность отозвать свое заявление об отставке.

«Этот разговор должен состояться завтра. Будет некрасиво комментировать это сегодня, пока человек имеет возможность отозвать свое заявление», - сказал Хачатурян.

На вопрос журналистов, как он относится к тому, что циркулирует его имя, министр высокотехнологической промышленности ответил: «Теоретически оно должно было циркулировать. Поясню, принимая во внимание все существующие критерии - старше 40 лет, гражданин Республики Армения, человек, прошедший долгий путь, также сегодня министр, в этих условиях можно предположить, что я могу оказаться в этом списке с учетом того, что я также могу баллотироваться, будучи членом сегодняшнего правительства и членом политической команды».

Ранее премьер-министр Никол Пашинян, говоря о новом президенте, отметил, что, по его представлению, он должен быть человеком, действующим в гармонии с их политической командой.

«Вас не смущает эта формулировка премьер-министра?» - спросили мы у Хачатуряна.

«Так и должно быть, в конце концов, я считаю, при всем моем негативном подходе к этой системе правления, вы, наверное, помните нашу борьбу в 2015 году и до этого, все мы помним, в каких условиях она была принята, и, к сожалению, мы оказались правы в том, что у этой системы правления есть серьезные недостатки. В любом случае есть Конституция, по которой мы живем. Согласно этой Конституции, существующие должности, в том числе должность президента страны, имеют определенные полномочия. И эти полномочия должны осуществляться по логике этой Конституции», - ответил он.

Президент Армен Саркисян неделю назад подал заявление об отставке. На то, чтобы отозвать его, у Саркисяна было семь дней. Сегодня этот срок истекает. Пресс-секретарь председателя Национального собрания Цовинар Хачатрян сказала, что до сих пор президент не отозвал заявление. В парламенте дождутся конца дня, только после этого будет составлен соответствующий протокол.

«Возможно, Армен Саркисян сообщит об отзыве заявления, например, по почте, и мы так будем уведомлены об этом, поэтому мы дождемся конца дня. Думаю, уже завтра будет составлен соответствующий протокол, конечно, в случае отсутствия отзыва заявления, после чего председатель НС Ален Симонян временно заменит президента республики», - сообщил Радио Азатутюн Хачатрян.

Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным. До вступления в должность новоизбранного президента его обязанности будет исполнять спикер парламента Ален Симонян, а в этот период обязанности спикера НС будет исполнять вице-спикер НС Акоп Аршакян.

«Акоп Аршакян – вице-спикер Национального собрания, набравший наибольшее число голосов. Ален Симонян переедет в резиденцию президента», - сказала пресс-секретарь спикера НС.