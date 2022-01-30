Армянский оппозиционный депутат проголосовал против резолюции ПАСЕ, приветствующей демократический прогресс в Армении

Такой шаг оппозиционного депутата осудили представители власти, которые подчеркнули, что имя Мамиджаняна стоит в одном ряду с турецкими и азербайджанскими депутатами, проголосовавшими против проармянской резолюции.

Сам оппозиционный депутат утверждает, что сделал это не против Армении, а против властей, и что это следует четко разграничивать.

«Наша команда борется против Никола Пашиняна, то есть, наша команда борется против лжи, поэтому я не мог проголосовать за резолюцию, которая на 100%, на 99% состоит из лжи. Если вы прочтете резолюцию, то вам покажется, что мы живем в Швейцарии. Резолюция пытается убедить меня в том, что в отношении меня и моих друзей нет никаких репрессий, что меня и моих друзей более десятка раз не подвергали приводу за мирные протесты, что в отношении журналистов не применяются репрессии, что законодательство не было изменено для ограничения свободы слова, что Конституция не нарушается», - в беседе с Радио Азатутюн заявил Мамиджанян.

Согласно резолюции, принятой ПАСЕ ранее на этой неделе, с 2018 года Армения добилась значительного прогресса в деле развития демократии. Резолюция была принята 50 голосами «за», 16 депутатов воздержались, а 14 проголосовали против нее.

«Айк Мамиджанян проголосовал против азербайджанизации Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], тюркизации Армении, упразднения армянской государственности и слепоты европейских структур к политическим преследованиям в Армении», - говорится в заявлении фракции «Честь имею».

Во фракции, которую поддерживает третий президент Армении Серж Саргсян, утверждают, что оценки, высказанные докладчиками ПАСЕ в резолюции, относительно уровня демократии в Армении, совершенно не отражают ситуацию в стране.

Между тем, член армянской делегации в ПАСЕ Арусяк Джулхакян, которая представляет правящую фракцию «Гражданский договор», утверждает, что после «бархатной» революции 2018 года Армения предприняла серьезные шаги на пути к демократии.

«Мне жаль, что наши партнеры по оппозиции создали для себя реальность, не имеющую ничего общего с Республикой Армения, и сами же расстраиваются, когда не могут убедить наших международных партнеров поверить в эту созданную ими реальность», - в беседе с Радио Азатутюн заявила Джулхакян.