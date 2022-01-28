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Армения

ПАСЕ приняла резолюцию, зафиксировавшую «значительный прогресс в демократии» в Армении

Заседание ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подавляющим большинством голосов вчера вечером приняла резолюцию под названием «Функционирование демократических институтов в Армении», согласно которой Армения добилась значительного прогресса в развитии демократии с 2018 года.

В резолюции ПАСЕ говорится, что Армения успешно вышла из серьезного политического кризиса, который начался вследствие нагорно-карабахского конфликта.

«Кризис был разрешен путем досрочных выборов, состоявшихся в июне 2021 года, которые были организованы демократическим способом, несмотря на сильную поляризацию политической среды», - отмечается в резолюции.

Соавторами резолюции являются депутаты от Финляндии и Швеции - Киммо Килюнен и Бориана Аберг.

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