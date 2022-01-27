Армения добилась значительного прогресса в развитии демократии – доклад ПАСЕ

Об этом говорится в документе, который будет представлен на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Проект резолюции под названием «Функционирование демократических институтов в Армении» за авторством депутатов от Финляндии и Швеции Киммо Килюнена и Борианы Аберг, и приложенный к нему доклад сегодня будут обсуждаться в Страсбурге, став резолюцией ПАСЕ в случае их одобрения путем голосования.

В докладе говорится о том, что Армения успешно вышла из серьезного политического кризиса, который начался вследствие нагорно-карабахского конфликта.

«Кризис был разрешен путем досрочных выборов, состоявшихся в июне 2021 года, которые были организованы демократическим способом, несмотря на сильную поляризацию политической среды», - говорится в проекте резолюции.

Относительно парламентских выборов декабря 2018 года и июня 2021 года в докладе говорится, что на них не было зафиксировано нарушений, существовавших во время многих предыдущих выборов. В проекте резолюции по поводу досрочных парламентских выборов прошлого года выражается удовлетворение тем, что армянская оппозиция приняла результаты голосования после того, как оспорила их правовым путем, а также не стала бойкотировать работу парламента.

В то же время ПАСЕ выражает сожаление по поводу политической атмосферы, в которой прошли досрочные парламентские выборы 2021 года, характеризуя ее как атмосферу крайней поляризации и резкой риторики среди основных участников выборов. Согласно проекту резолюции, на этих выборах женщины были оттеснены на второй план. ПАСЕ призывает политические силы Армении изменить такую политическую культуру.

В документе ПАСЕ содержится призыв к властям Армении завершить реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и БДИПЧ/ ОБСЕ. В частности, обеспечить четкую правовую основу для предвыборных расходов, отменить существующий запрет в отношении лиц с двойным гражданством, чтобы они также могли участвовать в выборах, установить штрафы за клевету во время избирательной кампании и разрешить избирателям правовым путем оспаривать результаты выборов на своих избирательных участках.

Следующая большая часть доклада касается нагорно-карабахского конфликта, по поводу которого в документе содержится призыв к «справедливому и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ».

Проект резолюции ПАСЕ требует возвращения всех военнопленных в Армению в соответствии со статьей 8 трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, а также призывает к созданию механизма защиты культурного и религиозного наследия. В нем также содержится призыв воздерживаться от заявлений или действий, обостряющих армяно-азербайджанские отношения. Армению призывают передать все карты минных полей.

Относительно свободы прессы, отмечая, что после карабахской войны в ответ на распространение беспрецедентной дезинформации и разжигание ненависти власти Армении увеличили штрафы за оскорбление и клевету, а также ввели уголовную ответственность за грубые оскорбления в адрес государственных служащих, ПАСЕ подтвердила свою позицию о том, что за клевету не должно быть уголовного преследования, призвав официальный Ереван обеспечить соблюдение баланса между свободой слова и защитой достоинства личности.