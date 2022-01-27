Власть еще не приняла решение по вопросу кандидата в президенты

«На данный момент решения нет, обсуждаются возможности разных кандидатов», - сказал Агаджанян.

Рассматривается ли в числе обсуждаемых кандидатов глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, имя которого уже два дня муссируется в прессе?

«На данный момент решения нет, обсуждения будут продолжаться до тех пор, пока решение не будет принято, естественно, в рамках установленных сроков», - сказал Эдуард Агаджанян.



В прессе циркулируют имена разных кандидатов, которые не являются членами правящей партии. Например, имена руководителя партии «Республика» Арама Саргсяна и главы партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. Сегодня в эфире Радио Азатутюн Марукян заверил, что не получал предложения от власти.

«Во-первых, несерьезно комментировать какое-либо предложение, которое не получал. Сейчас такого предложения и быть не может. Почему? Потому что президент все еще действует, и его отставка не вступила в силу», - сказал Марукян.

Оппозиционные фракции Национального собрания также могут выдвинуть своего кандидата в президенты, но и здесь пока нет ясности.

Армен Саркисян подал в отставку с поста президента в воскресенье вечером, 23 января, находясь за рубежом. После четырех лет пребывания в должности он заявил, что сложилась парадоксальная ситуация: президент должен быть гарантом государственности, фактически не имея для этого никаких реальных инструментов.

Согласно Конституции, президентом может быть избрано любое лицо, достигшее сорокалетнего возраста, последние шесть лет являющееся только гражданином Армении и последние шесть лет постоянно проживающее в Армении. Президент республики не может занимать какую-либо другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу. Президент при осуществлении своих полномочий не может быть членом какой-либо партии.

Для избрания президента необходим 81 голос. Правящая фракция не может избирать президента в первом туре единолично, так как имеет лишь 71 мандат. По Конституции предусматривается три тура выборов. Во втором и третьем туре кандидату нужно набрать меньше голосов - 65 и 54 голоса соответственно. Во втором туре правящая команда уже может единолично избрать своего кандидата президентом. Срок полномочий президента - 7 лет, на этот пост можно избираться лишь один раз. А выборы должны состояться не ранее, чем через 25 дней и не позднее, чем через 35 дней после того, как должность президента окажется вакантной.

Если Армен Саркисян не отзовет свое заявление об отставке, по всей вероятности, выборы следующего президента Армении состоятся после 25 февраля в течение десяти дней.