Окончательного решения об участии Армении в Дипломатическом форуме в Анталии на данный момент нет - Агаджанян

«Мы пригласили на Дипломатический форум в Анталии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и специального представителя Рубена Рубиняна. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приглашенные могут принять участие в форуме. Мы будем довольны, потому что Азербайджан также будет участвовать. Пусть на этой площадке и Азербайджан и Армения выскажут свое мнение. По сути, это будет частью шагов, направленных на повышение доверия», - сказал Чавушоглу.

Ереван пока официально не уточнил, принял ли приглашение Анкары.

О приглашении Армении на форум, который состоится 11-13 марта, на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Турции. Вскоре после этого в МИД Армении подтвердили, что получили приглашение и сейчас обсуждается целесообразность участия министра Арарата Мирзояна в мероприятии.

А в понедельник премьер-министр Никол Пашинян в ходе своей онлайн-пресс-конференции заявил, что высока вероятность того, что Армения примет приглашение Турции, связав это с процессом нормализации армяно-турецких отношений. Руководитель Армении посчитал нелогичным упускать возможность поговорить с соседями.

Сегодня председатель парламентской комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказал, что окончательного решения об участии в форуме на данный момент нет.

«В данный момент хочу просто сообщить, что эта новость немногим ранее дошла до меня, и, прежде чем приехать сюда, я успел обсудить этот вопрос с господином Рубиняном, и на данный момент могу сказать, что решение не принято. Окончательного решения об участии на данный момент нет», - сказал Агаджанян.

Уже второй раз проводимый в Анталии Дипломатический форум - это площадка, на которой приглашенные лидеры, политики, дипломаты, ученые и бизнесмены из разных стран мира обсуждают геополитические и региональные вопросы, представляют свои точки зрения, свое видение и перспективы решения различных вопросов. В первом форуме, состоявшемся в прошлом году, приняли участие министры иностранных дел соседних с Арменией стран - Ирана, Грузии и Азербайджана.

Министр Чавушоглу сегодня заявил, что министры иностранных дел 45 стран и представители 30 международных организаций уже подтвердили свое участие в форуме.

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Центральноафриканской Республики Чавушоглу также рассказал о встрече армянского и турецкого спецпредставителей, состоявшейся около двух недель назад в Москве, отметив, что после первой встречи тет-а-тет Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна стороны находятся в постоянном телефонном контакте, место и дату следующей встречи они определят вместе. Он отметил, что после первой встречи, которая носила ознакомительный характер, спецпосланники теперь обсудят дальнейшие шаги. Чавушоглу также напомнил, что с февраля турецкие и армянские авиалинии начнут выполнять взаимные рейсы.