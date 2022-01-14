Ереван и Анкара решили продолжить переговоры без предусловий

По сообщению МИД Армении, в ходе первой встречи, прошедшей в конструктивной атмосфере, спецпредставители обменялись первоначальными мыслями о процессе нормализации отношений путем армяно-турецкого диалога. Стороны согласились продолжить переговоры в направлении полной нормализации отношений без предварительных условий.

Дата и место второй встречи будут определены в свое время по дипломатическим каналам.

Кто входил в состав делегаций, не сообщается, переговоры, начавшиеся в 11:00 по московскому времени, прошли в закрытом режиме и продлились 4 часа.

Это, фактически, уже четвертая попытка нормализации армяно-турецких отношений в период после обретения Арменией независимой.