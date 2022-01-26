Предусловия могут быть включены в повестку дня позже, но не на данном этапе - профессор Университета Анкары

Профессор Университета Анкары Йылдыз Деведжи Бозкуш, занимающийся арменоведческими исследованиями и внимательно следящий за переговорами по нормализации армяно-турецких отношений, не исключает, что предусловия могут быть включены в повестку дня в дальнейшем, но не на данном этапе.

Около двух недель назад, после первой встречи армянского и турецкого специальных представителей в Москве стороны заявили, что согласились продолжить переговоры в направлении полной нормализации отношений без предварительных условий.

Профессор Бозкуш считает, что на этот раз Ереван и Анкара ближе к примирению, чем в предыдущие попытки.

«Назначение спецпредставителей в процессе нормализации отношений было очень важным, так как мы знаем, что в отношениях между Арменией и Турцией на протяжении многих лет существует много проблем, и у нас нет дипломатических отношений. После назначения спецпосланников уже на следующих этапах также будут предприняты другие шаги вплоть до открытия посольств», - сказал турецкий профессор.

По его словам, очень важно, что на начальном этапе за столом переговоров нет предусловий. «Потому что во время предыдущих попыток нормализации отношений - футбольной дипломатии, цюрихских протоколов, не было прогресса именно из-за предусловий. На этот раз стороны пытаются пойти другим путем. Это очень важно, так мы ближе к примирению. В переговорах без предварительных условий стороны будут более свободны в своих шагах и сосредоточатся на легко решаемых проблемах», - сказал Йылдыз Деведжи Бозкуш.

Он отметил, что можно, к примеру, предпринять шаги в направлении расширения экономических и торговых связей, ряда культурных и политических вопросов.

«В дальнейшем вопросы, связанные с событиями 1915 года, которые являются одной из важных тем для обеих сторон, несомненно, будут включены в повестку дня. Но можем сказать, что на начальном этапе они были немного отодвинуты назад, отложены. Мы видим, что на начальном этапе стороны начинают этот путь с решаемых вопросов. Это обстоятельство важно для продвижения переговорного процесса», - сказал Бозкуш.

Примечательно, что турецкая Daily Sabah со ссылкой на дипломатические источники накануне написала, что после встречи армянского и турецкого спецпредставителей в Москве Анкара стремится, чтобы следующая встреча состоялась либо в Турции, либо в Армении.

Дата и место второй встречи спецпредставителей пока не объявлены.