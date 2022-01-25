Армения планирует дать старт работам на своей территории по созданию Зангезурского коридора - Алиев

«После завершения Отечественной войны (второй Карабахской войны - ИФ) в регионе сложилась благоприятная ситуация для сотрудничества. Для регионального сотрудничества создана очень перспективная платформа «3+3». Первая встреча уже состоялась. Уверен, что эти встречи будут проходить регулярно и будут обеспечивать интересы стран региона», - сказал Алиев на встрече с министром дорог и градостроения Ирана Рустамом Гасими.

Алиев выразил надежду, что иранские компании будут активно работать «на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре».

По словам Алиева, также идут работы по созданию «Зангезурского коридора». «Идет успешное строительство как автомобильной дороги, так и железнодорожной дороги. Из Армении мы также получаем хорошие новости. Армения также планирует дать старт этим работам на своей территории», - отметил он.