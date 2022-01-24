Парламентарии - об отставке президента Армена Саркисяна

И власть, и оппозиция в заявлении об отставке выделили его ссылки на Конституцию о том, что полномочий президента недостаточно, напомнив, что когда Армен Саркисян избирался на эту должность, его полномочия были для него очевидны. Почему же именно сейчас он говорит об этом и приводит именно эту причину?

Член правящей фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян даже намекнул на отсутствие патриотизма со стороны Армена Саркисяна, в частности, на то, что его семья не инвестирует в бизнес в Армении.

«Если у армянина 90% капитала находятся в другой стране, я должен понять, в какой степени он доверяет Республике Армения и в какой степени любит ее», - сказал он.

Недовольство деятельностью Армена Саркисяна выразил и депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян, представляющий Республиканскую партию Армении (РПА), которая имела большинство в парламенте на момент избрания Армена Саркисяна президентом РА.

Мамиджанян отметил, что Армен Саркисян не полностью выполнил свои полномочия.

«Четыре года петь одну и ту же песню, я извиняюсь за такое отношение к институту президента, но четыре года говорить об одном и том же - полномочия, полномочия, полномочия... мне непонятно», - сказал депутат.

Фракции «Честь имею» и «Айастан» пока затрудняются сказать, выдвинут ли они своего кандидата в президенты.

Однако глава фракции «Айастан» Сейран Оганян намекнул на то, что в этой ситуации оппозиция также «должна сказать свое слово». При этом говорить об именах он считает пока преждевременным.

«Президентом Республики, главой нашего государства должен быть избран человек, пользующийся большим авторитетом не только в Армении, но и в Диаспоре, среди всего армянского народа», - сказал Оганян.