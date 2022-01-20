Москва ожидает от Еревана и Баку официальной реакции по вопросу возобновления региональных визитов посредников МГ ОБСЕ

«Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, поддерживает продолжение работы данного формата в соответствии в первую очередь с его мандатом, с учетом региональных реалий, которые возникли после 2020 года», - сказала она, заверив, что российская позиция полностью разделяется партнерами по Минской группе - США и Францией, что нашло отражение в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств государств-сопредседателей МГ ОБСЕ от 7 декабря 2021 года.

Захарова отметила, что по итогам упомянутых контактов, которые состоялись в сентябре и ноябре 2021 года в Нью-Йорке и Париже, сопредседатели передали обоим министрам на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря 2021 года сбалансированные, вполне реалистичные предложения по повестке дня дальнейшего взаимодействия.

«Это было нацелено на решение насущных гуманитарных проблем и вопросов, в первую очередь в социально-экономической сфере. Мы ожидаем от сторон официальной реакции, в том числе и по вопросу возобновления региональных визитов тройки», - заключила она.

Вчера в ходе правительственного часа в Национальном собрании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что армянская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится визит Минской группы ОБСЕ в регион, который, по словам Мирзояна, «постоянно откладывался». Министр связал это с азербайджанским давлением на сопредседателей Минской группы ОБСЕ с тем, чтобы этот визит не состоялся.

Сегодня секретарь Совета безопасности Армении подтвердил, что Армения в рамках своей позиции по-прежнему ожидает, что сопредседатели Минской группы посетят регион. «Международное сообщество зафиксировало, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, и важной площадкой для разрешения проблемы на данный момент является Минская группа ОБСЕ, - подчеркнул он и продолжил: - Ожидаем, что визит Минской группы в регион и дальнейшие шаги создадут возможность для долгосрочного и всеобъемлющего решения нагорно-карабахской проблемы».

В то время как армянская сторона настаивает на роли Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев «отправляет Минскую группу на пенсию», заявляя, что конфликт уже разрешен. На днях президент Азербайджана заявил, что Баку продолжит пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься вопросом Карабаха. «Они не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку мы за них его уже решили», - сказал Алиев.