В случае демаркации границы ни одна община или территория Армении не может оказаться в нейтральной зоне – секретарь Совбеза

Об этом сегодня заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе брифинга с журналистами после заседания правительства.

Армянская сторона подготовила пакет мер, направленных на урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе, передав его азербайджанской стороне при посредничестве России. В настоящее время официальный Ереван ждет письменного ответа.

Вчера в ходе правительственного часа в Национальном собрании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что предложения исходят из концепции зеркального отвода войск.

Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян назвал зеркальный отвод войск «неправильно реализуемым политическим подходом, который противопоставляется механизмам защиты прав человека».

«Куда нам отходить? Откуда нам нужно отходить? Вся линия соприкосновения во многих местах проходит через дома наших граждан, по землям, принадлежащим нашим гражданам. Наши граждане не имеют возможности обрабатывать и использовать свои земли по той причине, что азербайджанские вооруженные силы физически присутствуют на принадлежащих им землях. Поэтому такой подход не обеспечивает соблюдение прав человека», - в частности, заявил омбудсмен.

Сегодня на вопрос журналиста, нет ли опасности, что в случае зеркального отвода войск, некоторые населенные пункты Армении останутся в нейтральной зоне, поскольку граница проходит мимо этих сел, секретарь Совбеза ответил так: «В наших предложениях есть и решения таких ситуаций, поэтому там, где есть населенные пункты, пограничные войска будут стоять прямо вдоль населенного пункта, близко к границе. Это решение в случае с населенными пунктами».