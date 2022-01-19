Министру экономики уходить в отставку запретил я – Пашинян

Депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Арекназ Манукян сегодня несколько раз напомнила Керобяну его же собственное заявление, сделанное в СМИ в преддверии 2021 года, о том, что если в грядущем году в Армении не будет зарегистрирован двухзначный рост экономики, то он уйдет в отставку.

Еще перед началом правительственного часа сам Керобян отметил, что в беседе со СМИ он сделал такое заявление в шутливой форме.

А уже в ходе самого правительственного часа, когда Манукян вновь подняла вопрос отставки министра экономики, вместо него к трибуне с ответом подошел премьер-министр Никол Пашинян.

«Это я запретил господину Керобяну уходить в отставку, и я решу, как долго будет работать или не работать каждый министр и член правительства», - заявил Пашинян.

В ответ на это оппозиционный депутат заявила, что не винит Керобяна в невыполнении собственного обещания, поскольку, по ее словам, он берет пример с самого премьера.

Отметим, что согласно прогнозам Центрального банка, сделанным в декабре, рост ВВП в Армении по итогам 2021 года составит 4,2%.