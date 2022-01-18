В Москве озабочены тем, что сопредседатели МГ ОБСЕ не могут побывать в Карабахе

Об этом накануне заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.
В то же время российский дипломат выразил надежду на то, что «в самое ближайшее время тройке сопредседателей все же удастся побывать в регионе, а также поговорить с политическими руководствами Армении и Азербайджана».
Отметим, что после войны 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о том, что карабахских конфликт решен и что сопредседателям Минской группе больше нечего урегулировать. Представители руководства Армении, напротив, не раз публично призывали к возобновлению деятельности Минской группы.
Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта являются представители России, Франции и США.
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