Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Рубинян рассказал о начале переговоров по нормализации армяно-турецких отношений

Рубен Рубинян

Еще в прошлом году представитель МИД России впервые заявил, что идет процесс нормализации армяно-турецких отношений, и армянская сторона вела разговоры с российской стороной о начале возможного процесса, что позже было подтверждено МИД Армении.

Об этом, отвечая на вопрос депутата от оппозиции, сегодня в армянском парламенте заявил вице-спикер Рубен Рубинян, который является спецпредставителем Армении по армяно-турецкому диалогу и на прошлой неделе в Москве провел первую встречу со своим турецким визави.

Депутата от фракции «Айастан» Агнесу Хамоян особенно интересовало, где именно была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей по вопросу нормализации армяно-турецких отношений.

Рубинян уточнил, что после заявлений МИД России и Армении турецкая сторона объявила о назначении спецпредставителя, а Армения приветствовала этот шаг и заявила, что также назначит спецпредставителя, что в последствии и было сделано.

«Вот так и была достигнута договоренность», - отметил Рубен Рубинян.

Первая встреча по нормализации армяно-турецких отношений состоялась 14 января в Москве. После почти двухчасовых переговоров МИД Армении и Турции распространили заявления с идентичным текстом о том, что стороны договорились о нормализации отношений без предварительных условий. Армянская сторона в отдельном заявлении также подчеркнула, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

На вопрос, о какой позитивной и конструктивной атмосфере идет речь, Рубинян ответил, что под конструктивной атмосферой они имеют в виду конструктивную атмосферу.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG