Рубинян рассказал о начале переговоров по нормализации армяно-турецких отношений

Об этом, отвечая на вопрос депутата от оппозиции, сегодня в армянском парламенте заявил вице-спикер Рубен Рубинян, который является спецпредставителем Армении по армяно-турецкому диалогу и на прошлой неделе в Москве провел первую встречу со своим турецким визави.

Депутата от фракции «Айастан» Агнесу Хамоян особенно интересовало, где именно была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей по вопросу нормализации армяно-турецких отношений.

Рубинян уточнил, что после заявлений МИД России и Армении турецкая сторона объявила о назначении спецпредставителя, а Армения приветствовала этот шаг и заявила, что также назначит спецпредставителя, что в последствии и было сделано.

«Вот так и была достигнута договоренность», - отметил Рубен Рубинян.

Первая встреча по нормализации армяно-турецких отношений состоялась 14 января в Москве. После почти двухчасовых переговоров МИД Армении и Турции распространили заявления с идентичным текстом о том, что стороны договорились о нормализации отношений без предварительных условий. Армянская сторона в отдельном заявлении также подчеркнула, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

На вопрос, о какой позитивной и конструктивной атмосфере идет речь, Рубинян ответил, что под конструктивной атмосферой они имеют в виду конструктивную атмосферу.